Arriba Mexico! Tutto il meglio del wrestling messicano questo mese

Il torneo di wrestling messicano ha attirato l’attenzione internazionale grazie all'entusiasmo dei fan e ai match spettacolari. La lotta libera in Messico sta vivendo una rinascita, alimentata da giovani talenti che portano nuove energie agli incontri. La crescita della disciplina si riflette anche nelle grandi manifestazioni organizzate nelle principali città del Paese, come Città del Messico e Guadalajara.

Negli ultimi tempi, l'attenzione globale sulla lucha libre sta vivendo una fase di rinnovamento e visibilità crescente, grazie a importanti iniziative di grandi promotori internazionali. La recente acquisizione della major messicana AAA da parte della WWE rappresenta un momento cruciale, aprendo le porte a un'attenzione più autentica e approfondita di questa disciplina. La presenza di show settimanali trasmessi sui canali ufficiali della WWE ha contribuito a far conoscere questo stile di wrestling a un pubblico più vasto, superando le tradizione di trattamenti superficiali spesso riservati in passato.

