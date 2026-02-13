Arrestati due giovani spacciatori in motorino | avevano anche wax e olio di cannabis

La polizia di Stato di Catania ha arrestato ieri due giovani spacciatori che viaggiavano in motorino nel cuore della città. I ragazzi, 19 e 21 anni, erano pronti a vendere dosi di marijuana, hashish e olio di cannabis a clienti che li aspettavano in strada. Durante una perquisizione, gli agenti hanno trovato anche del wax e altre sostanze stupefacenti nascoste nel bagagliaio dello scooter. La presenza di queste sostanze, raramente trovate in circolazione tra i giovani, ha sorpreso gli investigatori, che hanno fermato i due prima di poter concludere le loro vendite.

I due giovani, un catanese di 18 anni e un ennese di 22 anni, nascondevano nello zaino 800 grammi di droga di diverse tipologie: cocaina, marijuana, hashish, olio di cannabis e wax La polizia di Stato ha arrestato due giovani pusher mentre, in sella ad uno scooter, stavano per spacciare dosi di diverse tipologie di droga ai loro clienti nel centro di Catania. A notarli è stata una pattuglia delle volanti della questura di Catania, in via Crispi. I poliziotti hanno notato lo scooter, da cui pendeva un grosso zaino, sorretto da una corda, il cui conducente è stato immediatamente da loro riconosciuto.

Due giovani sono stati arrestati ieri sera dalla polizia di Stato con l’accusa di aver nascosto droga in auto.

A Campo di Marte, la polizia di Arezzo ha eseguito un'operazione che ha portato all’arresto di due cittadini stranieri, trovati in flagrante durante un’attività di spaccio.

