Armati di ascia e pistola rapinano la villa di un imprenditore nella Bergamasca | 5 arresti

Armati di ascia e pistola, cinque uomini hanno preso d’assalto la villa di un imprenditore a Cenate Sopra, nella Bergamasca, portando via denaro e oggetti di valore. I carabinieri, intervenuti immediatamente dopo la segnalazione, hanno arrestato i rapinatori nel giro di poche ore, trovandoli ancora sul posto con parte della refurtiva.

I carabinieri hanno arrestato 5 uomini accusati di rapina pluriaggravata ai danni di un imprenditore di Cenate Sopra (Bergamo). Tre avrebbero derubato anche un Compro Oro di Milano. All'alba dell'11 febbraio 2026, i Carabinieri della Sezione Operativa di Bergamo e del Comando Provinciale di Brescia hanno arrestato cinque persone coinvolte in una rapina in villa a Cenate Sopra, avvenuta il 6 ottobre 2024.