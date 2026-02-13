aristodraghi la globalizzazione e la politica senza popolo

Mario Draghi ha suscitato molte discussioni quando ha affermato che la globalizzazione richiede scelte politiche senza coinvolgere direttamente i cittadini. La sua dichiarazione ha fatto scalpore, soprattutto perché ha messo in discussione il ruolo del popolo nelle decisioni economiche e sociali. Recentemente, alcuni analisti hanno ricordato come questa visione possa indebolire il rapporto tra elettori e rappresentanti, aprendo la strada a decisioni prese da pochi esperti.

La questione non è se queste figure siano competenti. La questione è chi decide che debbano essere loro a decidere di Danilo Stentella – C’è un’ironia sottile nel fatto che a interrogarsi oggi sui limiti della globalizzazione sia proprio Mario Draghi, tra i protagonisti italiani che più a lungo e con maggiore coerenza ne hanno rappresentato lo spirito e le regole. Le recenti riflessioni di Mario Draghi sul tramonto di un ordine economico fondato su interdipendenza, catene globali del valore e primato dei mercati arrivano da chi per decenni ha operato esattamente dentro quell’architettura, contribuendo a definirne regole e priorità. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

Draghi. La globalizzazione e la politica senza popolo

