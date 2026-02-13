Arianna Petti arrestato l' autore dei fotomontaggi | È un suo coetaneo erano amici L' incubo andato avanti per mesi

Arianna Petti è stata arrestata perché è il sospettato di aver realizzato fotomontaggi offensivi, un fatto che ha causato grande preoccupazione tra amici e familiari. L'uomo, un coetaneo di Arianna e suo amico, aveva inviato le immagini tramite messaggi sui social, creando un clima di timore e disagio. L'indagine ha portato alla sua cattura dopo mesi di indagini e testimonianze raccolte tra conoscenti e persone vicine alla vittima.

A distanza di mesi dalla denuncia, e dopo che la vittima è stata ospite più volte in tv in varie trasmissioni e su diversi media, è arrivato l'arresto per il presunto autore degli atti persecutori subiti da Arianna Petti, la ragazza di 19 anni che a Foggia aveva visto le sue foto affisse sui muri della città, accompagnate da frasi volgari e diffamatorie. Il presunto autore, un suo coetaneo 19enne, è stato arrestato dalla Squadra Mobile della Questura di Foggia: nei suoi confronti è stata eseguita un’ordinanza cautelare ai domiciliari emessa dal gip del Tribunale del capoluogo dauno. La ragazza, a partire da giugno scorso, ha trovato davanti all’Istituto Scolastico 'Lanza' di Foggia alcune immagini che mostravano il suo volto sovrapposto alle parti intime di un’altra donna, accompagnate da frasi impronunciabili. 🔗 Leggi su Leggo.it

Un ragazzo di 19 anni ha preso di mira l’ex amica, e questa vendetta gli è costata cara: è stato arrestato dopo aver affisso per mesi immagini pornografiche realizzate con il suo volto, che ha sparso in vari quartieri di Foggia.

