Arianna Fontana ha risposto a Sighel, accusandolo di non meritare la sua attenzione, dopo che lui aveva criticato il suo atteggiamento. La velocista svizzera aveva commentato duramente le sue scelte, ma lei ha deciso di replicare, spiegando che avrebbe potuto rimanere all’estero ma ha scelto di tornare in Italia. Fontana ha anche chiarito che la sua presenza a Bormio con gli altri azzurri dimostra il suo impegno nella squadra.

Arianna Fontana, il giorno dopo la tredicesima meraviglia, passa per i festeggiamenti di rito da Casa Italia, alla Triennale di Milano. A “scortarla” il marito allenatore Anthony Lobello e tutta la sua variopinta famiglia made in Usa, composta da une ventina di persone. È serena, ma concentrata sui prossimi impegni. Sabato, per esempio, sarà un’altra giornata importante: il programma per lei prevede la qualificazione dei 1000 e, soprattutto, la semifinale della staffetta femminile. “Per ora - commenta - ho centrato i miei obiettivi. Puntavo alle finali per poi giocarmela. Le ho raggiunte e sono arrivati un oro e un argento. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Arianna Fontana replica a Sighel: “Non merita la mia attenzione. Potevo restare all'estero ma...”

Approfondimenti su arianna fontana

Arianna Fontana ha risposto con freddezza e indifferenza alle accuse di Pietro Sighel, pronunciate durante le Olimpiadi di Milano Cortina, dove il suo compagno di staffetta ha detto che non merita assolutamente la sua attenzione.

Arianna Fontana risponde alle parole di Pietro Sighel con freddezza.

Ultime notizie su arianna fontana

Argomenti discussi: RECAP! Short Track: Arianna Fontana argento stupendo nei 500 metri!; Polemico Sighel: Arianna Fontana? Ma chi la conosce? Da anni si allena all'estero, non siamo una squadra; La telefonata tra Mattarella e Arianna Fontana dopo l’oro dello short track. E la campionessa svela un segreto | Video; Staffetta mista short track, oro e veleni. Sighel: Arianna Fontana? E chi la conosce. E lei: Risponderò.

Arianna Fontana e la gelida risposta a Pietro Sighel: Ha detto che non mi conosce? Allora...Record di Mangiararotti agganciato? Finalmente, così ora siamo tutti tranquilli su questo record . Lo ha dichiarato Arianna Fontana, intervenuta a Casa Italia, a Milano, dopo aver eguagliato le 13 ... corrieredellosport.it

Arianna Fontana risponde a Pietro Sighel (e alla polemica sull'essere squadra): «Non avevo letto, ma sinceramente non mi interessa»Arianna Fontana replica a Pietro Sighel, suo compagno di squadra nella staffetta mista, oro a Milano Cortina 2026. «Non avevo ancora letto, poi ho letto e sinceramente non ... ilmessaggero.it

La Stampa. . "Sighel Non merita una risposta sinceramente". Sulle prime, Arianna Fontana, oro e argento nello short track a Milano Cortina, aveva affidato al silenzio la sua replica a Pietro Sighel, compagno di squadra che in un'intervista aveva usato toni dur - facebook.com facebook

#MilanoCortina2026 Arianna #Fontana entra nella storia. L'argento nella finale dei 500 mt di #shorttrack è la 13esima medaglia olimpica; come lei solo lo schermidore Edoardo Mangiarotti. Nel video l'azzurra scherza con il preparatore Alekos Zugnoni dopo x.com