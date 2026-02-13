Arianna Fontana bambina già sapeva tutto | la risposta nell'intervista è la leggenda che diventerà

Arianna Fontana, ancora bambina, aveva già le idee chiare su cosa voleva diventare: nel video di quando aveva sette anni, si vede chiaramente la sua determinazione nel rispondere alle domande, come se conoscesse già il suo destino. Quel piccolo filmato, diffuso recentemente sui social, mostra una Fontana sorridente e sicura, mentre spiega con sicurezza che il suo obiettivo è vincere medaglie. Oggi, a quasi 30 anni di distanza, la pattinatrice è considerata una vera leggenda dello sport italiano, ma quella naturale sicurezza di allora sembrava predestinata.

