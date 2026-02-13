Aquila Montevarchi arriva a Orvieto con l’obiettivo di vincere, dopo la sconfitta casalinga contro il Forlì che ha complicato la corsa ai playoff. La squadra toscana, guidata dal tecnico Marco Bianchi, cerca punti importanti per risalire la classifica e mantenere vive le speranze di qualificazione, con uno sguardo attento anche alla prestazione dei giovani promessi dal settore giovanile. La partita di domenica alle 14.30 si prospetta decisiva, soprattutto per la posta in palio e il rischio di perdere terreno rispetto alle concorrenti.

Arezzo, 13 febbraio 2026 – Domenica alle 14.30 l’Aquila Montevarchi sarà di scena a Orvieto per la 24ª giornata del Girone E di Serie D, nella sfida contro l’Orvietana Calcio. Una trasferta delicata, perché a questo punto della stagione la classifica comincia a delinearsi con maggiore chiarezza e ogni passo falso rischia di avere un peso doppio nella corsa alla salvezza. L’Aquila Montevarchi arriva all’appuntamento da undicesima in classifica con 28 punti, frutto di 6 vittorie, 10 pareggi e 7 sconfitte. I numeri raccontano di una squadra che fatica a trovare la via del gol – appena 19 reti segnate a fronte di 28 subite – e che proprio per questa difficoltà offensiva si è spesso dovuta accontentare di dividere la posta in palio. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Aquila Montevarchi a Orvieto per lo scontro diretto: vietato sbagliare

Samuele Rosini, ex centrocampista del Montevarchi, si prepara a sfidare la sua vecchia squadra dopodomani nella trasferta contro l’Orvietana, una partita decisiva in chiave promozione che rischia di diventare un banco di prova importante per entrambe le formazioni.

Scontro diretto al Muzi, col Montevarchi torna la coppia Panattoni – Caon; Rosini è l'ex dello scontro diretto: Montevarchi, occhio all'Orvietana.

