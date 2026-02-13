Apre il freezer e trova due neonati morti | È stata mia moglie

Il marito ha scoperto il congelatore e ha trovato i corpi senza vita di due neonati, un fatto che ha sconvolto l’intera comunità. La causa di questa tragica scena è stata attribuita alla moglie, che aveva nascosto i corpi per diversi anni. La scoperta è avvenuta in modo accidentale, quando l’uomo ha aperto il freezer e ha trovato i corpi, portando poi alla denuncia alle autorità. La vicenda ha suscitato grande attenzione e domande sulla vita di questa famiglia.

Aveva nascosto per anni in un congelatore i corpi senza vita di due neonati, fino a quando non sono stati scoperti quasi per caso dal marito, che poi ha denunciato tutto alle autorità. Il macabro ritrovamento è avvenuto lo scorso 11 febbraio, in un'abitazione di Aillevillers-et-Lyaumont, una piccola cittadina dell'Alta Saona, nella regione della Borgogna, in Francia: i sospetti della polizia sono ricaduti subito sula padrona di casa, che da dicembre scorso era svanita nel nulla. Come detto, a lanciare l'allarme è stato il marito della donna, che aprendo un freezer che credeva inutilizzato vi ha trovato dentro il corpicino senza vita di un bimbo.