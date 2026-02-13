Appicca incendio a due passi da veicoli e bagnanti | condanna definitiva per un 58enne

Calogero Diliberto, 58 anni di Sciacca, è stato condannato definitivamente dalla Corte di Cassazione a un anno e due mesi di reclusione per aver appiccato un incendio a due passi da veicoli e bagnanti in via dei Tonnaroti il 31 luglio 2022. La causa del gesto sarebbe stata una lite con alcuni vicini, e l’incendio, scoppiato in pieno giorno, rischiava di coinvolgere anche persone che si trovavano sulla spiaggia. Un dettaglio che distingue questa vicenda è il modo in cui le fiamme sono state alimentate dai rifiuti presenti nell’area.

La Corte di Cassazione ha reso definitiva la condanna a un anno e due mesi di reclusione per Calogero Diliberto, 58 anni, di Sciacca, ritenuto responsabile del tentato incendio avvenuto il 31 luglio 2022 in via dei Tonnaroti. Il pronto intervento di carabinieri e vigili del fuoco aveva scongiurato conseguenze più gravi. Nel processo di primo grado, il giudice monocratico del tribunale di Sciacca, Dario Hamel, aveva derubricato l’accusa in tentativo di incendio. Le fiamme, divampate in piena estate, avrebbero potuto provocare danni rilevanti in un’area dove si trovano abitazioni, veicoli parcheggiati e una spiaggia.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Calogero Diliberto, 58 anni di Sciacca, è stato condannato definitivamente dalla Cassazione a un anno e due mesi di reclusione per aver tentato di incendiare un’auto vicino a bagnanti e passanti in via dei Tonnaroti il 31 luglio 2022, un episodio che avrebbe potuto causare gravi conseguenze se non fosse stato fermato in tempo.

