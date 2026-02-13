Antrhopic raccoglie 30 miliardi per finanziare gli investimenti in AI

Antrhopic ha annunciato di aver raccolto 30 miliardi di euro per finanziare gli investimenti in Intelligenza Artificiale, un passo che punta a rafforzare la propria presenza nel settore e a migliorare le infrastrutture dei data center. La cifra, una delle più alte tra le startup italiane, dimostra come la domanda di risorse per l’AI stia crescendo rapidamente e come le aziende siano pronte a investire massicciamente per rimanere competitive.

Il settore tecnologico ha fame di finanziamenti per lo sviluppo dell'Intelligenza Artificiale e dei data center necessari a supportarla. Lo testimonia l'ultima operazione di raccolta fondi nel settore privato realizzata da Anthropic, l'azienda rivale di OpenAI che sviluppa il sistema linguistico Claude basato sull'Intelligenza Artificiale. La società statunitense ha chiuso un round di finanziamento del valore di 30 miliardi di dollari, raggiungendo una valutazione post-money di 380 miliardi di dollari. Si tratta del secondo maggior round di finanziamento del settore tecnologico dopo quello raccolto da OpenAI, che detiene ancora il record con 40 miliardi di raccolta lo scorso anno.