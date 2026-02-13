Anteprima Nobile di Montepulciano Un vino da un miliardo di euro
Un miliardo di euro è la cifra che quantifica il Vino Nobile di Montepulciano tra valori patrimoniali, fatturato e produzione. L'anteprima di quest'anno si è tenuta nella storica sede del Consorzio, con l'obiettivo di sottolineare la crescita costante del settore e la qualità sempre più riconosciuta a livello internazionale.
Un miliardo di euro è la cifra che quantifica il Vino Nobile di Montepulciano tra valori patrimoniali, fatturato e produzione. Circa 65 milioni di euro è il valore medio annuo della produzione vitivinicola, senza contare che circa il 70% dell’economia locale è indotto diretto del vino. Il Vino Nobile di Montepulciano è anche un forte ambasciatore del territorio nel mondo, considerando che nel 2025 il 64,5% delle vendite si è concentrato proprio nei mercati internazionali. "Il Vino Nobile di Montepulciano continua a rappresentare un patrimonio di valore per il nostro territorio e per l’enologia italiana e l’export ne testimonia come la qualità e la storia dei nostri vini siano riconosciute a livello internazionale, in particolare, la nuova Docg ‘Pieve’ sta riscuotendo grande interesse negli Stati Uniti – commenta il presidente del Consorzio del Vino Nobile di Montepulciano, Andrea Rossi –. 🔗 Leggi su Lanazione.it
