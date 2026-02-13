Antagonisti con licenza di impunità, Bologna si conferma come uno dei principali punti di riferimento dei movimenti antagonisti e anarchici, che da settimane pianificano e attuano manifestazioni violente e atti di sabotaggio senza apparente paura di conseguenze.

È evidente che Bologna, insieme a Torino, è una delle centrali dei movimenti antagonisti e anarchici che periodicamente organizzano manifestazioni violente e atti di sabotaggio. Facce note, stesse carriere criminali, nomi e cognomi che ricorrono nei verbali di polizia e carabinieri. Ma sempre liberi di tornare ad agire contro lo Stato. Come mai non si riesce a tenere in carcere questi personaggi? Felice Sabatini Risponde Beppe Boni Il quesito dei sabotatori di professione sempre liberi e di fatto impuniti va girato alla magistratura. Nella maggioranza dei casi, quando ci sono manifestazioni di piazza violente sempre organizzate secondo schemi precisi e collaudati, i reati che eventualmente e singolarmente vengono contestati sono di fatto tali da non prevedere la detenzione.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Il ministro Piantedosi torna a puntare il dito contro gli antagonisti che si sono radunati sabato.

Il ministro dell’Interno ha definito la manifestazione a Torino come una strategia eversiva contro lo Stato.

Contenuti correlati

Argomenti discussi: Antagonisti con licenza di impunità; Inorridito dalle botte al poliziotto, io non ero lì: la difesa di uno degli arrestati al corteo; Milano: scontri per i Giochi. Antagonisti all'attacco. Sei fermati. Bologna: sabotaggio all'Alta velocità. Ipotesi: terrorismo; La fuga ufficiale di Spider-Man 4 mostra in anteprima le immagini di Hulk, Scorpion e Boomerang nel film.

Antagonisti con licenza di impunitàÈ evidente che Bologna, insieme a Torino, è una delle centrali dei movimenti antagonisti e anarchici che periodicamente organizzan ... ilrestodelcarlino.it

Corteo per Askatasuna: accerchiato e colpito con calci e pugni e un martello: ecco chi è il poliziotto aggredito dagli antagonistiDai dolci nelle sagre di paese al carcere: la parabola di Matteo Campaner, finito in manette dopo la guerriglia urbana di Torino. Chi sono gli altri due ... lastampa.it

Anche i fatti di Torino diventano un banco di prova per affilare una propaganda sempre più becera e fuori luogo. I pm avevano chiesto il carcere per 3 arrestati a seguito degli scontri che hanno coinvolto agenti di polizia e antagonisti dopo il corteo pro Askatas - facebook.com facebook