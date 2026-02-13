Ansia carico mentale e difficoltà | l' Ausl lancia i percorsi gratuiti di supporto psicologico

L’Ausl ha avviato percorsi gratuiti di supporto psicologico perché molte persone vivono momenti di forte stress e ansia. Il motivo risiede nel crescente carico mentale causato da problemi familiari, lavorativi o personali. A Mercato Saraceno e a Savignano, tra marzo e aprile, si terranno incontri di gruppo per aiutare chi si sente sopraffatto da queste difficoltà. Un dettaglio importante è che i percorsi sono aperti a tutti, senza costi e senza bisogno di prenotazione.

I corsi prevedono sei appuntamenti di due ore ciascuno, dove ai partecipanti verranno fornite conoscenze e strumenti per migliorare le modalità di gestione dello stress Promossi dalla struttura semplice interdipartimentale di Psicologia della salute e di comunità Forlì Cesena e dall’unità operativa Igiene e sanità pubblica Forlì-Cesena dell’Ausl, i due corsi prevedono sei appuntamenti di due ore ciascuno, dove ai partecipanti verranno fornite conoscenze e strumenti per migliorare le modalità di gestione dello stress, a livello psicologico e sul piano degli stili di vita. Entrambi i corsi sono gratuiti e saranno condotti da diversi professionisti, fra cui psicologa, esperto in scienze motorie e infermiera.🔗 Leggi su Cesenatoday.it

