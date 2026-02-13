Annuncio sul sostituto di Conte arriva dalla Serie A
Una notizia importante arriva dalla Serie A: Antonio Conte potrebbe lasciare il Napoli a fine stagione. Questa decisione nasce dalla possibilità di un nuovo progetto professionale, secondo fonti vicine alla società partenopea. Nei giorni scorsi, l’allenatore ha incontrato i dirigenti per discutere del suo futuro e delle strategie da adottare.
Continuano a susseguirsi le voci riguardanti il possibile addio di Antonio Conte al Napoli al termine del campionato in corso con l’ex CT della nazionale che potrebbe salutare i campioni d’Italia in carica. Il Napoli valuta il sostituto di Conte (Ansa Foto) – calciomercato.it Stando a quanto affermato da Paolo Bargiggia a Tuttonapoli.net, Aurelio De Laurentiis starebbe valutando Vincenzo Italiano come possibile successore dell’allenatore degli azzurri: “In questo momento Farioli e Italiano hanno lo stesso gradimento in casa Napoli con De Zerbi leggermente dietro. Non è da escludere che De Laurentiis possa portare a Napoli anche Sartori con Italiano “. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
Napoli, il sostituto di Lang arriva dalla Serie A: l’annuncio!
Il Napoli potrebbe rafforzare il reparto offensivo con un nuovo innesto proveniente dalla Serie A.
Napoli, se parte Lang già scelto il sostituto: arriva dalla Serie A
Il mercato invernale del Napoli si sta muovendo con attenzione.
La Clef des Champs - Épisode 04 - Christine BOISSON & Catherine ROUVEL - Série complète - BSF
Argomenti discussi: Stop ai premi tv in gettoni d'oro, l'annuncio di Gerry Scotti: ora si paga con la ritenuta d'acconto, ecco cosa cambia; Gettoni d'oro addio, la rivoluzione Mediaset e l'annuncio di Gerry Scotti: I premi dei quiz ora sono in soldi reali. Quanto guadagna...; Noel Gallagher songwriter dell’anno senza avere pubblicato una sola canzone: Problemi? Risolviamoli sul red carpet; Sanremo 2026, Carlo Conti chiama Nino Frassica: sarà il sostituto di Pucci.
Juve, annuncio sul colpo Tonali: È meravigliosoLa Juve non ha certo smesso di pensare a Tonali. Da Giuntoli a Comolli, l’ex centrocampista del Milan resta nei piani futuri del club bianconero. calciomercato.it
Napoli, arriva il sostituto di Di Lorenzo È l'3° colpo di De Laurentiis, Conte esulta. "Siamo stati costretti a comprarlo" Annuncio della RAI, questo ragazzo è una forza della natura https://bit.ly/49X5JQ0 - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.