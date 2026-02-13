Angelica muore improvvisamente a 13 anni il ricordo degli amici | Non dimenticheremo il suo sorriso

Angelica D'Alterio ha perso la vita all'improvviso a soli 13 anni a causa di una malattia improvvisa. La notizia ha sconvolto le comunità di Marano e Calvizzano, dove molti amici e familiari si stringono intorno alla famiglia della giovane. I suoi amici ricordano il suo sorriso contagioso e la vivacità che amava condividere con tutti. La scomparsa di Angelica lascia un vuoto enorme tra chi le voleva bene, mentre si cercano risposte su quello che è successo in queste settimane.

Sono ore di grande dolore per le comunità cittadine di Marano e Calvizzano. Angelica D'Alterio, 13 anni, è morta dopo un breve periodo di malattia. La piccola Angelica era residente a Marano, ma frequentava l'istituto comprensivo “Marco Polo” di Calvizzano. Al circolare della notizia sono stati tanti messaggi pubblicati sui social per le i e per la sua famiglia. I funerali si terranno domani, sabato 14 febbraio, alle ore 17 presso la parrocchia di San Rocco a Marano. Intanto, i compagni di scuola, i professori e la dirigenza dell'istituto, hanno espresso il proprio cordoglio, omaggiando la piccola con un mazzo di fiori adagiato sul suo banco.🔗 Leggi su Napolitoday.it

Approfondimenti su angelica muore

Claudia Luberti, 36 anni, è morta ieri in Abruzzo, dopo una giornata trascorsa sulla neve.

Un grave incidente ha coinvolto un’auto e un bus, portando alla tragica perdita di Jonathan Mastrovito, 19 anni.

Ultime notizie su angelica muore

Angelica muore improvvisamente a 13 anni, il ricordo degli amici: Non dimenticheremo il suo sorrisoSono ore di grande dolore per le comunità cittadine di Marano e Calvizzano. Angelica D'Alterio, 13 anni, è morta dopo un breve periodo di malattia. La piccola Angelica era residente a Marano, ma ... napolitoday.it

Perde il controllo dell’auto sulla statale 293: muore un 49enne di Siliqua. L'uomo, come tutte le mattine, era uscito per andare al lavoro in un'azienda del Cagliaritano. Continua a leggere su Kalaritana Media. - facebook.com facebook