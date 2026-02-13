Android quick share perde una funzione chiave ma potrebbe essere la scelta migliore

Google ha deciso di rimuovere una funzione chiave di Android Quick Share, in seguito a problemi di sicurezza emersi durante gli aggiornamenti. La mossa mira a rendere il sistema più affidabile e protetto contro possibili attacchi, anche se alcuni utenti si sono lamentati della perdita di alcune opzioni di condivisione rapide. Nonostante questa modifica, Quick Share potrebbe comunque rappresentare una delle soluzioni più pratiche per condividere file tra dispositivi Android, grazie alla sua semplicità di utilizzo.

nel panorama delle funzionalità di condivisione file su android, google sta rivedendo quick share per rafforzare la sicurezza e allinearsi alle pratiche di air drop. la revisione introduce nuove limitazioni sulle opzioni di ricezione e, al contempo, mira a facilitare l'interoperabilità tra sistemi. il presente testo sintetizza le novità principali, le motivazioni e le prospettive future, basandosi sulle informazioni disponibili senza introdurre dettagli non confermati. quick share: riduzione delle opzioni di ricezione e limiti di tempo. fino a poco tempo fa la procedura prevedeva quattro modalità di ricezione; ora la gamma si è resa più ristretta a tre opzioni, con la possibilità di mantenere la funzione everyone attiva solo per 10 minuti.