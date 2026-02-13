android 17 beta 1 come scaricare sul tuo pixel subito

Google ha annunciato che Android 17 Beta 1 è disponibile per i dispositivi Pixel, dopo alcuni giorni di ritardo. La società ha aperto il download per gli utenti che vogliono provare subito la nuova versione del sistema operativo, attraverso il sito ufficiale. Molti utenti hanno già iniziato a installarla, sperando di scoprire le novità prima di altri.

Dopo un lieve slittamento, Google ha confermato l’arrivo di Android 17 Beta 1 per i dispositivi Pixel. Le principali novità riguardano miglioramenti delle prestazioni, supporto al codec VVC sui modelli idonei e una migliore gestione di diverse dimensioni e posture dello schermo. Di seguito sono illustrate modalità pratiche per ottenere la beta, sia per chi è già iscritto al programma Android 16 beta sia per chi desidera aderire ora. android 17 beta 1: stato di rilascio e novità. principali novità e miglioramenti. La prima versione di Android 17 Beta 1 è stata confermata da Google dopo un piccolo ritardo. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

