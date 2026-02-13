Andrew Musgrave scia a in canottiera nella 10km di fondo | arriva al traguardo solo con il pettorale
Andrew Musgrave ha corso la 10 km di fondo senza maglia a causa del caldo intenso, arrivando al traguardo solo con il pettorale addosso. Durante la gara, l'atleta ha deciso di togliersi la canotta per affrontare meglio le alte temperature, riuscendo comunque a completare la prova. Il suo gesto ha attirato l’attenzione di tutti gli spettatori, che hanno notato la sua scelta di scendere in pista quasi a petto nudo.
Musgrave ha avuto un piccolo inconveniente durante le 10km: troppo caldo per il fondista che ha gareggiato quasi a petto nudo, indossando solo il pettorale.🔗 Leggi su Fanpage.it
Chi è Andrew Musgrave, l'atleta di sci di fondo che ha gareggiato a torso (quasi)A Tesero, sotto un sole da mezza stagione e con il termometro che segnava circa 7°C, il britannico corre a pelle e chiude sesto nella 10 km dietro a un Klaebo da record. Non è solo stile: è gestione ... lasicilia.it
Andrew Musgrave, fondista britannico, sta sciando senza tuta e se potesse mannaggia il dio si toglierebbe anche il pettorale. Mio nuovo eroe delle 12:13 #Olimpiadilnvernali2026 x.com