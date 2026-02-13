Andrea Verona | perché vincere non basta mai

Andrea Verona, il campione di motociclismo, si presenta ai FIM Awards 2025 con un atteggiamento che sorprende molti: non si accontenta mai delle vittorie. Dopo aver conquistato numerosi podi e titoli nelle ultime stagioni, il pilota veneto spiega che per lui il vero obiettivo è sempre trovare nuovi stimoli e migliorarsi, anche quando il pubblico lo dà per favorito. Un dettaglio che distingue Verona da altri atleti è il suo impegno costante nel lavoro mentale, che gli permette di mantenere la calma sotto pressione, e questa sua attitudine si riflette anche nel modo in cui si confronta con la stampa: con sincerità e senza fronzoli.

Crescere, maturare, vincere. E poi continuare a farlo senza smettere di mettersi in discussione. Andrea Verona arriva ai FIM Awards 2025 con la naturalezza di chi considera il successo una tappa del percorso, non un punto d'arrivo. Dal primo Mondiale 125 conquistato nel 2017 a oggi, la sua carriera è stata un'evoluzione costante, costruita su obiettivi chiari, idee precise e una visione che non è mai cambiata: trasformare un sogno nato per divertimento in una realtà solida e duratura. Non era scontato, e Verona lo riconosce, ma il risultato è il frutto di un lavoro condiviso, perché l'Enduro resta uno sport individuale solo in apparenza.