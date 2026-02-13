Andrea Maggi a Splendida Cornice l' omaggio a Leonardo Maria Del Vecchio | Un programma tv non conta niente senza un suo imitatore

Andrea Maggi, ieri, giovedì 12 febbraio, a Splendida Cornice, il programma di Lilli Gruber, ha voluto omaggiare Leonardo Maria Del Vecchio, il fondatore di Luxottica, salito alla ribalta delle cronache dopo l'intervista da Lilli Gruber, lo scorso 29 gennaio a Otto e Mezzo. Maggi ha sottolineato che un programma tv non vale niente senza un suo imitatore, ricordando come Del Vecchio abbia saputo costruire un impero partendo da zero, distinguendosi anche per il suo stile inimitabile.

Il professore si è presentato da Geppi Cucciari indossando i panni del figlio del fondatore di Luxottica, salito alla ribalta delle cronache dopo l'intervista da Lilli Gruber «Ormai pare che se non ha almeno un imitatore di Leonardo Maria Del Vecchio un programma non conti niente», ha spiegato a Geppi Cucciari. Recentemente l'imitazione di Leonardo Maria Del Vecchio di Ubaldo Pantani a Che tempo che fa, il programma di Fabio Fazio sul 9, è diventata virale e lo stesso è accaduto anche alla versione satirica di Luca e Paolo. I due comici hanno realizzato un'intervista-parodia per diMartedì di Giovanni Floris su La7.🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

Approfondimenti su andrea maggi

Leonardo Maria Del Vecchio spiega perché ha scelto di investire nell’editoria.

Questa sera su Rai 3 va in onda “Splendida Cornice”, condotta da Geppi Cucciari.

Ultime notizie su andrea maggi

Argomenti discussi: Splendida cornice, anticipazioni di stasera 5 febbraio: ospiti in studio Giuseppe Battiston, Nino D'Angelo e Alberto Fortis; RAI 3 * SPLENDIDA CORNICE - 05/02 (21.20) : LA NUOVA PUNTATA UNISCE DIVULGAZIONE E SPETTACOLO, MIX TRA CULTURA ED INTRATTENIMENTO TELEVISIVO (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO - LINK / RIVEDI STREAMING); Splendida cornice – 5 febbraio – Tra gli ospiti Nino D’Angelo e Giuseppe Battiston; Splendida cornice – Gli ospiti del 12 febbraio.

Andrea Maggi: Consenso dei genitori su educazione sessuale a scuola? Spesso ne avrebbero bisogno prima loroAndrea Maggi, meglio noto come il prof. Maggi, è un'icona ibrida della televisione recente. Diventato celebre come insegnante del Collegio, fenomeno televisivo degli ultimi anni, ha poi praticato ... fanpage.it

Il prof della Tv Andrea Maggi, ragazzi più maturi dopo il covidI ragazzi che avevano iniziato la scuola superiore durante la pandemia, ora si stanno preparano per l’esame di Stato. Al professore della fiction Rai il Collegio, Andrea Maggi – ospite fisso della ... rainews.it

Andrea Maggi Consigliere Nazionale Lega Consumatori. . Il corso di formazione per operatori di sportello organizzato dalla Lega Consumatori. Grazie a tutti i partecipanti. - facebook.com facebook