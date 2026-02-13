Andrà a finire proprio come non doveva: il vero referendum sarà su Meloni. Manca più di un mese al voto sul referendum sui magistrati, ma intanto nei sondaggi i sostenitori del No sembrano aver guadagnato terreno, superando i Sì secondo diverse rilevazioni, lasciando aperta la partita politica e creando tensioni tra le parti coinvolte.

Manca più di un mese al referendum sui magistrati, e intanto secondo molti sondaggi i No avrebbero raggiunto e per alcuni addirittura superato i Sì. Queste rilevazioni valgono quello che valgono però quanto meno annusano l’aria. Fatto sta che i sostenitori del No si rianimano e quelli del Sì si preoccupano, mentre i partiti compulsano ansiosamente i dati. Perché c’è quest’aria di No (che non significa che prevarranno ma che si sente in giro)? Probabilmente perché la parte del Paese, ahimè sempre più ridotta, che segue le vicende politiche o comunque s’interessa della cosa pubblica avverte il bisogno di esprimersi sul governo dopo tre anni e mezzo dalle elezioni vinte dalla destra: e così trasforma il referendum una specie di midterm all’italiana. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

MELONI Noi siamo pronti a Tutti i referendum Siamo pronti sempre PER IL VOTO DEI CITTADINI

