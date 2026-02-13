Andate tutti a f… Vasco Rossi parole durissime dopo il commento su Laura Pausini e l’Inno

Vasco Rossi si è scagliato contro Laura Pausini con parole dure, scuotendo il mondo dello spettacolo. La causa? le sue dichiarazioni sulla cantante e l’esecuzione dell’Inno di Mameli durante l’apertura delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026. Il cantante ha commentato aspramente, usando frasi forti, e ha invitato tutti a riflettere sul senso di rispetto e tradizione. La polemica, a distanza di giorni dalla cerimonia, continua a dividere pubblico e artisti, alimentando un acceso dibattito sulla scelta della cantante e sul modo di interpretare l’inno nazionale.

A distanza di giorni dalla cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026 non si placano le polemiche legate all’esecuzione dell’Inno di Mameli da parte di Laura Pausini. L’esibizione, andata in scena dal prato di San Siro, è finita al centro di un acceso dibattito pubblico, soprattutto sui social, dove si sono moltiplicati commenti e giudizi contrastanti sulla performance della cantante romagnola. A tornare poco fa sull’argomento è stato Vasco Rossi. Il cantautore di “Albachiara” aveva già espresso la sua opinione a caldo nei giorni successivi alla cerimonia, ma nelle ultime ore ha deciso di intervenire nuovamente via social, pubblicando alcune storie su Instagram a una settimana dalle critiche piovute sull’artista.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it Approfondimenti su vasco rossi Vasco Rossi difende Laura Pausini: “Inno impeccabile, andate a farvi fottere” Vasco Rossi ha preso le sue difese Laura Pausini, commentando con tono deciso le numerose critiche rivolte alla cantante dopo la sua esibizione dell’inno italiano alla cerimonia d’apertura delle Olimpiadi Milano Cortina 2026. Vasco Rossi difende Laura Pausini: "Inno impeccabile, andate a farvi fot*ere" Vasco Rossi interviene su Instagram per difendere Laura Pausini, che una settimana fa ha cantato l’inno italiano alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, suscitando molte critiche. Vasco Rossi ha spiegato il suo punto di vista molto chiaramente. Che ne pensate - facebook.com facebook Vasco Rossi interviene in merito alle critiche rivolte a Laura Pausini per l’Inno di Mameli. x.com