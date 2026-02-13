Ancora un colpo | danneggiati e svuotati i distributori automatici del liceo Politi

I vandali hanno di nuovo preso di mira i distributori automatici al liceo Politi, danneggiandoli e svuotandoli. Questa notte, le apparecchiature sono state colpite per la seconda volta in pochi mesi, lasciando studenti e insegnanti senza snack e bevande durante le pause. I precedenti furti a fine gennaio avevano già creato disagio tra il personale scolastico e gli studenti.

Indagini in corso per cercare, una volta e per tutte, di identificare il balordo che continuano a entrare nelle scuole, negli edifici pubblici e perfino al cimitero Bonamorone, per rubare Ci sono tornati. Così come era già accaduto a fine gennaio, i “ladri di merendine” sono tornati al liceo Scientifico e delle Scienze umane “Politi” di via Matteo Cimarra. Come da copione, ormai più che inflazionato, hanno danneggiato i distributori automatici di snack e bevande e hanno arraffato tutti i soldi che sono riusciti a trovare: quelli che erano contenuti nelle cassette. Poi, come se nulla fosse, si sono allontanati, senza lasciarsi tracce alle spalle.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Sono stati rubati i distributori automatici al liceo scientifico “Banzi Bazoli” di Lecce.

A Bonamorone, Agrigento, si è verificato un furto presso il cimitero, dove alcuni ignoti hanno sottratto il denaro dai distributori automatici di snack e bevande negli uffici amministrativi.

