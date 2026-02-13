Ancora un aggressione contro un medico l’allarme dei sindacati

Aggressione a un cardiologo a Crotone: l’allarme dei sindacati sulla sicurezza negli ospedali. Un cardiologo è stato aggredito da un familiare di un paziente presso l’ospedale San Giovanni di Dio di Crotone il 12 febbraio 2026. La lite è scoppiata dopo che il medico aveva tentato di spiegare le condizioni di un paziente, e il familiare ha reagito con violenza scagliandosi contro di lui. È la seconda aggressione nello stesso ospedale in meno di un mese, segno di una crescente tensione tra personale sanitario e famiglie dei pazienti.

Aggressione a un cardiologo a Crotone: l’allarme dei sindacati sulla sicurezza negli ospedali. Un cardiologo è stato aggredito da un familiare di un paziente presso l’ospedale San Giovanni di Dio di Crotone il 12 febbraio 2026. L’episodio ha riacceso il dibattito sulla sicurezza del personale sanitario, con i sindacati che denunciano una crescente escalation di violenza e chiedono misure urgenti per proteggere chi opera all’interno del sistema sanitario. La dinamica dell’aggressione e il soccorso immediato. Il cardiologo Antonio Sulla è stato aggredito mentre cercava di gestire una situazione di agitazione che coinvolgeva un paziente e un suo familiare.🔗 Leggi su Ameve.eu

