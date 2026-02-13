Ancona lite per un Gratta e Vinci | polizia interviene in bar disputa sulla proprietà del biglietto

Ancona, 13 febbraio 2026 – Una vincita a un Gratta e Vinci ha scatenato una lite furiosa in un bar sulla statale adriatica vicino alla città, portando all’intervento della polizia. La disputa nasceva dalla contestata proprietà del biglietto vincente, con i clienti coinvolti che si sono affrontati in un confronto acceso, durato diversi minuti, prima che gli agenti riuscissero a calmare gli animi.

Tensione per un Gratta e Vinci: Intervento della Polizia in un Bar di Ancona. Una banale vincita a un Gratta e Vinci si è trasformata in una lite furiosa, richiedendo l’intervento della polizia in un bar della statale adriatica nei pressi di Ancona nella mattinata di oggi, 13 febbraio 2026. La disputa, scaturita da un contrasto sulla proprietà del biglietto, ha attirato l’attenzione dei presenti e ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine per riportare la calma. La Dinamica dell’Accaduto. La scena si è consumata in un bar frequentato della zona, dove un uomo si era recato per riscuotere la vincita ottenuta con un Gratta e Vinci.🔗 Leggi su Ameve.eu

A Benevento, la fortuna ha sorriso a un cliente di una tabaccheria di via Maria Pacifico, con un gratta e vinci “Mega Miliardario New” che ha regalato 20mila euro.

Contenuti correlati

Argomenti discussi: Ancona, lite al bar passa alle vie di fatto. Interviene la polizia; Ancona, contrasto all'immigrazione irregolare: dopo la lite con sfregio al parco, raffica di controlli e due rimpatri; Caos all'area di servizio, ubriaco lancia oggetti contro una dipendente e aggredisce i carabinieri: 26enne in arresto; Lite fuori dal bar a Torrette, 70enne in ospedale.

Ancona, lite al bar passa alle vie di fatto. Interviene la poliziaLa Polizia di Stato è intervenuta in zona Torrette a seguito di segnalazione per una lite passata alle vie di fatto nei pressi di un bar ... centropagina.it

Lite violenta a via Ragusa: arrestato un trentenne per lesioni e pena pendenteUn uomo di 30 anni, già condannato per minacce e lesioni, è stato arrestato dopo aver aggredito un altro con una bottiglia al parco di via Ragusa ... centropagina.it

Ancona: Lite fuori da un bar passa alle vie di fatto, 70enne in ospedale - facebook.com facebook

Lite fuori dal bar a Torrette, 70enne in ospedale | Cronache Ancona x.com