Anche l’Austria dopo Francia e Germania chiede le dimissioni di Albanese | Diffonde discorsi d’odio

L’Austria si aggiunge a Francia e Germania e chiede le dimissioni di Francesca Albanese, la relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati. Anche Vienna critica il modo in cui Albanese si esprime, accusandola di diffondere discorsi d’odio. La richiesta di dimissioni arriva dopo le polemiche scatenate dalle sue dichiarazioni e mette in discussione il suo ruolo in un momento di tensione internazionale.

Alla fine anche l’Austria, dopo la Germania e la Francia, chiede le dimissioni di Francesca Albanese, relatrice speciale delle Nazioni Unite per i territori palestinesi occupati. «Francesca Albanese bolla Israele come ‘nemico dell’umanità’. Le critiche alle azioni di Israele sono legittime e l’Austria ha sempre richiesto il rispetto del diritto internazionale. Albanese, tuttavia, sta diffondendo discorsi d’odio. Tale linguaggio mina l’imparzialità e gli standard più elevati richiesti a un rappresentante delle Nazioni Unite. Purtroppo, la signora Albanese ha ripetutamente disatteso tali standard», ha dichiarato in una nota il ministro degli Esteri Beate Meinl-Reisinger.🔗 Leggi su Open.online

Approfondimenti su Albanese ONU

Dopo la Francia, anche la Germania ha chiesto le dimissioni di Francesca Albanese, la relatrice speciale dell’Onu per la Palestina.

La Germania ha chiesto ufficialmente le dimissioni di Francesca Albanese, la relatrice speciale delle Nazioni Unite sui Territori palestinesi.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Albanese ONU

Argomenti discussi: Comunicazione Italiana; Austria Tourism alle Olimpiadi: apre a Cortina ’Austria House’; Coppa Davis su SuperTennis, l'Austria vince in Giappone: Rodionov firma il 3-2; Thoeni e la dura analisi dello slalom italiano: Vinatzer? Fa sempre qualche piccolo errore. Anche l'Austria, del resto...