L'Austria ha chiesto ufficialmente le dimissioni di Francesca Albanese, relatrice speciale dell’Onu per la Palestina, accusandola di aver emesso dichiarazioni troppo critiche verso Israele e di aver mostrato parzialità nella sua analisi. A differenza di altri paesi europei, il governo austriaco ritiene che Albanese abbia superato i limiti del suo ruolo, alimentando tensioni nella regione. Tuttavia, alcuni esponenti italiani come Salis e Ascari difendono la sua posizione, sottolineando l’indipendenza del suo lavoro e criticando le pressioni politiche esterne. La polemica continua a dividere gli ambienti diplomatici e

La posizione di Francesca Albanese come relatrice speciale dell’Onu per la Palestina è sempre più instabile. Dopo Francia e Germania, anche l’Austria si è unita al coro di chi chiede che venga rimossa dall’incarico in conseguenza delle sue dichiarazioni recenti. Non le prime, a dire il vero, che hanno provocato polemiche. Ma ora l’eco delle sue parole, considerando il contesto del forum di Al-Jazeera, è stata molto ampia e non si tratta più di una discussione tutta interna al nostro Paese, perché ora le voci internazionali si fanno insistenti nel chiedere la sua estromissione. Lei si difende, sostiene di non aver mai detto ciò per cui la si accusa ma intanto il caso è esploso. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Anche l'Austria chiede le dimissioni di Albanese. Ma Salis e Ascari la difendono

L’Austria si aggiunge a Francia e Germania e chiede le dimissioni di Francesca Albanese, la relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati.

Contenuti correlati

Argomenti discussi: Anche l'Austria, dopo Francia e Germania, chiede le dimissioni di Albanese: Diffonde discorsi d'odio; Sport invernali, l’Ue rallenta nella produzione di sci e snowboard; Calenzano: consigliera di FdI vota no a gemellaggio con Jenin, ‘storpi e ridotti male, meglio con l’Austria’; Messenger Überwachung in Austria.

Anche l’Austria, dopo Francia e Germania, chiede le dimissioni di Albanese: «Diffonde discorsi d’odio»Le richieste tra le Nazioni unite aumentano. E il fronte lanciato da Parigi si allarga L'articolo Anche l’Austria, dopo Francia e Germania, chiede le dimissioni di Albanese: «Diffonde discorsi d’odio» ... msn.com

In Austria stanno cercando di combattere l’ #overtourism chiedendo di bloccare la geolocalizzazione in alcune aree. Un tentativo per rendere il turismo piú sostenibile. #undertourism #austria #geolocalizzazione #turismo - facebook.com facebook