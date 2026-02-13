Anche a Pomposa si corre lo stesso rischio

Anche a Pomposa si corre lo stesso rischio di perdere un’importante realtà imprenditoriale, dopo che le recenti difficoltà economiche hanno minacciato la continuità dell’azienda familiare fondata dal nonno 60 anni fa. Mi appello al presidente della Regione De Pascale, anche per le promesse fatte dal predecessore Bonaccini, per non veder sparire questa attività che il padre ha portato avanti con impegno e che ora desidero poter continuare io, affinché intervenga con urgenza.

"Mi appello al presidente della Regione De Pascale, anche per le promesse fatte dal predecessore Bonaccini, per non veder sparire la realtà imprenditoriale che in 60 anni ha creato il nonno, proseguita dal babbo e che ora vorrei poter proseguire anch'io affinché intervenga con urgenza". E' l'accorato appello di Nicola Bocchimpani, proprietario del bagno Pomposa all'omonimo lido, che vede pericolosamente assottigliarsi la duna di sabbia che dovrebbe proteggere il suo stabilimento balneare. "Ormai c'è una duna larga poco più di un metro e alta circa quattro – sottolinea Bocchinpani –, ma col maltempo in arrivo un'onda ci metterà non più di qualche ora a portare via tutto ed aggredire il bancone, un investimento che sto finendo di onorare di centomila euro e poi temo anche per la struttura in muratura del bagno".