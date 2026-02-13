Anas fa brillare 300 kg di esplosivo per rimuovere un masso pericolante sull' Aurelia vicino Genova – Il video

Anas ha fatto esplodere 300 chili di esplosivo sulla Via Aurelia vicino a Genova per far cadere un grande masso che minacciava la strada, dopo la frana di gennaio. La manovra mira a mettere in sicurezza il versante e a riaprire la strada al più presto. Un video mostra l’esplosione avvenuta ieri mattina ad Arenzano.

(Agenzia Vista) Genova, 13 febbraio 2026 Sulla Via Aurelia ad Arenzano Anas ha fatto brillare 300 kg di esplosivo per rimuovere un enorme masso instabile dopo la frana di gennaio, avviando la messa in sicurezza del versante e preparando la riapertura della strada nel più breve tempo possibile. Courtesy: Anas Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev

Alle 14:30 di oggi, a Arenzano, i tecnici hanno fatto esplodere delle microcariche per rimuovere il masso franato dopo il crollo del 25 gennaio.

Oggi Anas ha fatto brillare 300 kg di esplosivo per mettere in sicurezza il versante colpito dalla frana del 26 gennaio lungo la via Aurelia. Il masso instabile (oltre 720 metri cubi per circa 2.000 tonnellate) è stato demolito con una detonazione controllata per co - facebook.com facebook

