Amore molesto per un adolescente su 3

A Milano, un adolescente su tre ha subito comportamenti di

7.00 Un adolescente su 4 è stato spaventato almeno una volta con atteggiamenti violenti dalla persona con cui ha o ha avuto una relazione, e a più di 1 su 3 (36%) il partner si è rivolto con linguaggio violento. Un adolescente su 3 è stato geolocalizzato dal partner.Al 28% è capitato che sue immagini intime fossero condivise senza consenso. Sono alcuni dei dati nel report "Stavo solo scherzando", diffuso da Save the Children alla vigilia di San Valentino. Più del 25% importunati con commenti o avances: il 50% tra le ragazze.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Un fenomeno emergente coinvolge sempre più adolescenti, con uno su dieci che si definisce drogato di videogame e pratica anche il gioco d'azzardo.

