Amici, un allievo fa un gesto omofobo e squallido, è polemica: ecco chi è e cosa rischia Nella scuola di Amici 25 il clima si è improvvisamente surriscaldato. Durante uno degli ultimi daytime del talent di Maria De Filippi, una discussione tra allievi ha acceso una polemica che in poche ore è esplosa anche fuori dalla casetta. In particolare, uno dei partecipanti ha rivolto un commento offensivo e discriminatorio nei confronti di un compagno, suscitando reazioni immediate tra studenti e spettatori. La scena, ripresa dalle telecamere, ha rapidamente fatto il giro dei social, dove si moltiplic

Nella scuola di Amici 25 il clima si è improvvisamente surriscaldato. Durante uno degli ultimi daytime del talent di Maria De Filippi, una discussione tra allievi ha acceso una polemica che in poche ore è esplosa anche fuori dalla casetta. Al centro del caso c’è Riccardo Stimolo, finito sotto accusa per un gesto giudicato da molti utenti offensivo e discriminatorio. Ad Amici va in onda l’omofobia: il gesto di Riccardo è inqualificabile. Tutto nasce da un confronto organizzato dalla produzione sulle gradinate, con gli allievi chiamati a esprimersi su chi meritasse la candidatura al Serale e la maglia d’oro. 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Amici, un allievo fa un gesto omofobo e squallido, è polemica: ecco chi è e cosa rischia

Approfondimenti su amici allievo

Giovanni Rossi, uno degli allievi di Amici 25, è stato squalificato immediatamente dopo aver rivolto insulti pesanti a un compagno durante una prova di canto, provocando una reazione furiosa tra gli altri studenti e scatenando un dibattito acceso sui social.

Ultime notizie su amici allievo

Argomenti discussi: Amici 25, svolta verso il serale e i prof scaricano tre allievi (tra le lacrime): Peparini in crisi e Kiara crolla; Amici, entrano due nuovi ballerini poco prima del Serale: ma non era una scuola?; Amici 25, Anna Pettinelli nega il Serale a Elena. Lo scontro e le polemiche; Amici 25, Serale a numero chiuso e tre allievi a rischio: le scelte (discutibili) di Pettinelli, Zerbi e Cuccarini.

Amici 25, Jake La Furia fa una sorpresa ad un allievo di canto (Video)C’è Jake La Furia nel day time di Amici 25 di venerdì 6 febbraio 2026. Il motivo? Dispensare consigli musicali all’allievo di canto Plasma, intendo a lavorare a un compito. Il compito in questione è ... mondotv24.it

Amici 25, anticipazioni puntata di domenica 15 febbraio: tre allievi al Serale, gli ospitiLe anticipazioni della puntata di Amici di domenica 15 febbraio: tre allievi hanno conquistato l'accesso al Serale, chi sono gli ospiti ... fanpage.it

Fiorella Boccucci. . Il mio allievo di CANTO in sfida ad "AMICI di Maria De Filippi". Luigi Corrado, in arte LC è un talento autentico, raro, un’anima gentile che con umiltà, passione e determinazione percorre ogni tappa del suo cammino artistico. Seguirlo da vici - facebook.com facebook