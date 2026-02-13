Amici un allievo fa un gesto omofobo e squallido è polemica | ecco chi è e cosa rischia
Amici, un allievo fa un gesto omofobo e squallido, è polemica: ecco chi è e cosa rischia Nella scuola di Amici 25 il clima si è improvvisamente surriscaldato. Durante uno degli ultimi daytime del talent di Maria De Filippi, una discussione tra allievi ha acceso una polemica che in poche ore è esplosa anche fuori dalla casetta. In particolare, uno dei partecipanti ha rivolto un commento offensivo e discriminatorio nei confronti di un compagno, suscitando reazioni immediate tra studenti e spettatori. La scena, ripresa dalle telecamere, ha rapidamente fatto il giro dei social, dove si moltiplic
Nella scuola di Amici 25 il clima si è improvvisamente surriscaldato. Durante uno degli ultimi daytime del talent di Maria De Filippi, una discussione tra allievi ha acceso una polemica che in poche ore è esplosa anche fuori dalla casetta. Al centro del caso c’è Riccardo Stimolo, finito sotto accusa per un gesto giudicato da molti utenti offensivo e discriminatorio. Ad Amici va in onda l’omofobia: il gesto di Riccardo è inqualificabile. Tutto nasce da un confronto organizzato dalla produzione sulle gradinate, con gli allievi chiamati a esprimersi su chi meritasse la candidatura al Serale e la maglia d’oro. 🔗 Leggi su Donnapop.it
Approfondimenti su amici allievo
Amici 25 il gesto sorprendente di lorella cuccarini che commuove l’allievo
“Squalifica immediata”. Amici 25, bufera clamorosa sull’allievo dopo il brutto gesto
Giovanni Rossi, uno degli allievi di Amici 25, è stato squalificato immediatamente dopo aver rivolto insulti pesanti a un compagno durante una prova di canto, provocando una reazione furiosa tra gli altri studenti e scatenando un dibattito acceso sui social.
Ultime notizie su amici allievo
Argomenti discussi: Amici 25, svolta verso il serale e i prof scaricano tre allievi (tra le lacrime): Peparini in crisi e Kiara crolla; Amici, entrano due nuovi ballerini poco prima del Serale: ma non era una scuola?; Amici 25, Anna Pettinelli nega il Serale a Elena. Lo scontro e le polemiche; Amici 25, Serale a numero chiuso e tre allievi a rischio: le scelte (discutibili) di Pettinelli, Zerbi e Cuccarini.
Amici 25, Jake La Furia fa una sorpresa ad un allievo di canto (Video)C’è Jake La Furia nel day time di Amici 25 di venerdì 6 febbraio 2026. Il motivo? Dispensare consigli musicali all’allievo di canto Plasma, intendo a lavorare a un compito. Il compito in questione è ... mondotv24.it
Amici 25, anticipazioni puntata di domenica 15 febbraio: tre allievi al Serale, gli ospitiLe anticipazioni della puntata di Amici di domenica 15 febbraio: tre allievi hanno conquistato l'accesso al Serale, chi sono gli ospiti ... fanpage.it
Fiorella Boccucci. . Il mio allievo di CANTO in sfida ad "AMICI di Maria De Filippi". Luigi Corrado, in arte LC è un talento autentico, raro, un’anima gentile che con umiltà, passione e determinazione percorre ogni tappa del suo cammino artistico. Seguirlo da vici - facebook.com facebook