Amazon consegnati oltre 230 milioni di prodotti ai clienti Prime nel 2025 | a Torino è record di capsule di caffè

Amazon ha consegnato oltre 230 milioni di prodotti ai clienti Prime nel 2025, e a Torino si registra il record di capsule di caffè consegnate. La città si distingue per la preferenza verso le confezioni di caffè, segno di una forte passione locale per il prodotto, che si riflette anche nelle quantità consegnate rispetto ad altre zone d’Italia.

Dimmi cosa compri e ti dirò chi sei, ma se l'acquisto è fatto su Amazon non diventa difficile indovinare anche la città di residenza. Sono oltre 230 milioni i prodotti che, nel solo 2025, i clienti Prime italiani hanno ricevuto a casa in un giorno o nell'arco della giornata, un record per Amazon in termini di velocità. Disponibile in Italia dal 2010, il servizio Amazon Prime continua a essere una garanzia per gli italiani e non solo per la rapidità d'acquisto, ma anche pe il risparmio che, nel 2025, si attesta sui 135 euro. "Abbiamo esteso la consegna veloce e gratuita a molte nuove città e ampliato la nostra selezione di prodotti per tutti i giorni, garantendo ai clienti Prime ciò che ricercano e apprezzano di più: velocità, ampia selezione e convenienza", dichiara Giorgio Busnelli, VP e Country Manager di Amazon Italia.🔗 Leggi su Torinotoday.it

Palermitani e clienti Prime in Italia ricevono i loro ordini sempre più rapidamente.

Amazon Prime in Italia ha superato le 230 milioni di consegne ultrarapide nel 2025, portando gli abbonati a risparmiare in media 135 euro all’anno grazie alle consegne gratuite e veloci.

