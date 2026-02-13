Laura Rossi, 62 anni di Milano, ha scoperto che dedicare poco più di un’ora a settimana a esercizi specifici può ridurre il rischio di Alzheimer e demenza, secondo uno studio pubblicato recentemente. La ricerca ha testato un programma di sei settimane di attività mirate, svolte anche attraverso computer e smartphone, e ha evidenziato come queste pratiche possano rallentare il declino cognitivo. Un dettaglio che distingue questa ricerca è il focus sui benefici delle tecnologie digitali, spesso considerate dannose, ora invece viste come strumenti utili per la prevenzione.

Computer e smartphone potrebbero non essere poi così dannosi per la salute, soprattutto mentale. A dirlo è il risultato di una ricerca, che ha puntato le attenzioni sui possibili “effetti benefici” di alcune attività davanti a un device, in termini di prevenzione e rallentamento del decadimento cognitivo. In termini molto pratici, significa che condurre determinate attività e “allenarsi” davanti a uno schermo potrebbe aiutare a ridurre la probabilità di andare incontro a forme di demenza e, nello specifico, all’Alzheimer. Nello specifico, per gli over 65 un programma di “training” da 5 a 6 settimane potrebbe portare a risultati concreti. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Alzheimer e demenza, sei settimane di esercizi per ridurre il rischio

