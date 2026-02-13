alzheimer aumentare i livelli di una molecola chiave protegge dalla malattia

Una nuova ricerca ha scoperto che aumentare i livelli di una molecola specifica può proteggere dal morbo di Alzheimer. La scoperta si basa su studi condotti sui topi, dove l’incremento di questa sostanza ha rallentato l’accumulo di proteina Tau difettosa nel cervello. La ricerca, pubblicata su una rivista scientifica, apre nuove strade per possibili terapie future contro la malattia.

Uno dei principali fattori che innesca il morbo di Alzheimer è un’alterazione della proteina cerebrale Tau. In condizioni normali essa aiuta a mantenere la struttura interna dei neuroni e permette alle cellule nervose di funzionare correttamente. Nella malattia, invece, la proteina Tau si raggruppa in maniera anomala e tali aggregati, oltre a interferire con il trasporto cellulare, danneggiano i neuroni e contribuiscono al deterioramento della memoria. Un team internazionale di scienziati, guidati dal professore associato Evandro Fei Fang presso l’Università di Oslo, ha individuato un modo fino ad ora sconosciuto per proteggere il cervello. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

