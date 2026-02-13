Altro che San Valentino! Ecco le 10 canzoni più usate per lasciarsi

Altro che San Valentino! Ecco le 10 canzoni più usate per lasciarsi. Marco Rossi, cantante e compositore di Milano, ha scoperto che molte coppie scelgono brani tristi come colonna sonora delle separazioni, preferendo pezzi come “Someone Like You” di Adele e “Un-break My Heart” di Toni Braxton. Quel che colpisce è il modo in cui queste canzoni sono diventate un rito nascosto tra le coppie che vogliono chiudere i rapporti senza parlare.

Se il 14 febbraio non sai come fare a "cambiare musica", puoi usare una di queste canzoni (l'ultima probabilmente non la conoscevi) San Valentino: la festa degli innamorati o il giorno perfetto per lasciarsi? Se per molti il 14 febbraio è fatto di rose rosse, regalini e cene a lume di candela, per altri potrebbe essere il momento della resa dei conti. Accade spesso con le feste comandate: ci si ferma un attimo e le riflessioni che emergono possono essere anche molto diverse tra loro (dall'amore eterno a. l'amante). Non è pura fantasia. Basti pensare che secondo un’indagine di ExtraConiugali.🔗 Leggi su Today.it San Valentino: le 10 frasi più romantiche da dedicare al partner San Valentino si avvicina e Marco, 32 anni di Milano, ha deciso di sorprendere la sua ragazza con una raccolta di dieci frasi romantiche da dedicare. Valentino, ecco il luogo di Roma che lo stilista amava più di ogni altro (non è quello che pensi) Valentino Garavani, scomparso all’età di 93 anni, è stato uno dei più grandi stilisti italiani. Contenuti correlati San Valentino la festa dell' amore| Canzoni per bambini Argomenti discussi: Altro che San Valentino, 14 coppie con relazioni disfunzionali delle serie tv. FOTO; Altro che ristorante: nel 2026, a San Valentino si fa un picnic tra le ninfee; Altro che rose: a San Valentino il regalo è nel reparto ortofrutta; Altro che Parigi: per San Valentino il Canavese batte le mete da cartolina. Altro che Parigi: per San Valentino il Canavese batte le mete da cartolinaTra borghi, castelli, natura e buon cibo, il territorio offre mille occasioni per sorprendere senza uscire di zona ... giornalelavoce.it Frasi d’amore per San Valentino: esempi pronti per messaggi, lettere e post InstagramDalle parole più romantiche a quelle che aggiungono un pizzico d'ironia, dalle canzoni d'amore alle frasi brevi ma d'effetto. Ecco una guida che il 14 febbraio potrebbe tornare utile ... romatoday.it Buongiorno a tutti oggi biscotti alla vaniglia e cacao per San Valentino Cosa ne dite, sono carini dai... https://blog.giallozafferano.it/ledolcezzedimammanene/ricetta-biscotti-per-san-valentino-con-cuore/ - facebook.com facebook Meteo weekend, arriva il ciclone di San Valentino: ecco piogge intense e vento di burrasca ift.tt/TLkCdhA x.com