Altri due record mondiali per l’atleta 91enne

Da ilrestodelcarlino.it 13 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Remo Marchioni, il corridore master di 91 anni residente nei pressi di Porretta Terme e presidente dell’Atletica Pistoia, ha conquistato altri due record mondiali a Padova durante una due giorni il 7 e 8 febbraio. La sua vittoria è arrivata dopo mesi di allenamenti intensi e di una passione che non si ferma, rendendo ancora più speciale questa doppia impresa.

Altri due record mondiali per Remo Marchioni. Il corridore master, residente nei pressi di Porretta Terme e presidente dell’Atletica Pistoia, 91 anni il prossimo settembre, si è infatti aggiudicato altri due record mondiali in quel di Padova al termine di una due giorni che si è svolta il 7 e 8 febbraio. Marchioni, insieme ai suoi compagni Francesco Paderno, Vincenzo Vanda e Andrea Corvetti, ha stabilito i nuovi primati delle staffette indoor 4x200 metri e 4x400 metri, sottraendo lo scettro ai precedenti detentori statunitensi con un’impressionante riduzione dei tempi. Nella 4x200 metri il cronometro è sceso dai precedenti 5’40’’82 agli incredibili 3’25’’47, mentre nella prova 4x400 metri il team ha polverizzato il 12’54’’41 degli americani, fissando il nuovo record a 8’12’’69. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

altri due record mondiali per l8217atleta 91enne

© Ilrestodelcarlino.it - Altri due record mondiali per l’atleta 91enne

Lautaro, parole finite: con il Como possono arrivare altri due record

Atleta trapiantato consegna all’Ismett di Palermo la medaglia vinta ai mondiali

Luca Sinagra, atleta e paziente di ISMETT, ha consegnato all’istituto la medaglia vinta ai mondiali.

Contenuti correlati

Oro di Mattia Furlani nel Lungo | Mondiali di Atletica 2025

Video Oro di Mattia Furlani nel Lungo | Mondiali di Atletica 2025

Argomenti discussi: Altri due record mondiali per l’atleta 91enne; Pistoia festeggia Marchioni: a 90 anni conquista altri due record mondiali di staffetta; Corvetti, a 94 anni altri due record di velocità: E vogliono che tentiamo il terzo; Due Giovani Promesse Del Nuoto Rumeno Firmano Due Record Mondiali Agli Europei Di Ice Swimming.

altri due record mondialiAltri due record mondiali per l’atleta 91enneMarchioni si è imposto a Padova insieme ai compagni di staffetta indoor. Ora non ci fermiamo, stiamo già pensando alla 4x800 metri ... ilrestodelcarlino.it

Pistoia festeggia Marchioni: a 90 anni conquista altri due record mondiali di staffettaI magnifici 7. Sette come i primati mondiali messi assieme dalla fantastica staffetta italiana guidata da Remo Marchioni, presidente nonché atleta di ... gonews.it