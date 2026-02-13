Altri due record mondiali per l’atleta 91enne

Remo Marchioni, il corridore master di 91 anni residente nei pressi di Porretta Terme e presidente dell’Atletica Pistoia, ha conquistato altri due record mondiali a Padova durante una due giorni il 7 e 8 febbraio. La sua vittoria è arrivata dopo mesi di allenamenti intensi e di una passione che non si ferma, rendendo ancora più speciale questa doppia impresa.

Altri due record mondiali per Remo Marchioni. Il corridore master, residente nei pressi di Porretta Terme e presidente dell'Atletica Pistoia, 91 anni il prossimo settembre, si è infatti aggiudicato altri due record mondiali in quel di Padova al termine di una due giorni che si è svolta il 7 e 8 febbraio. Marchioni, insieme ai suoi compagni Francesco Paderno, Vincenzo Vanda e Andrea Corvetti, ha stabilito i nuovi primati delle staffette indoor 4x200 metri e 4x400 metri, sottraendo lo scettro ai precedenti detentori statunitensi con un'impressionante riduzione dei tempi. Nella 4x200 metri il cronometro è sceso dai precedenti 5'40''82 agli incredibili 3'25''47, mentre nella prova 4x400 metri il team ha polverizzato il 12'54''41 degli americani, fissando il nuovo record a 8'12''69.