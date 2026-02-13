L’Italia di curling conquista una vittoria storica contro la Gran Bretagna di Mouat, battendola per 8-6 e assicurandosi così l’accesso alle semifinali degli Europei di Helsinki. La partita, giocata sotto la neve artificiale del palazzetto finlandese, si è decisa negli ultimi end grazie a una grande determinazione degli azzurri, che hanno sfruttato al meglio le occasioni create nel momento più caldo. La vittoria, arrivata dopo un match combattuto e caratterizzato da alcune scelte strategiche coraggiose, rappresenta un passo importante nel cammino della nazionale italiana, che ora sogna di superare anche le avversarie più forti.

Abbiamo battuto i Campioni del Mondo! Abbiamo battuto i grandi maestri di questo sport, abbiamo battuto gli inventori della disciplina, i pensatori del granito, il Paese dove il curling è una religione agonistica. L’Italia ha sconfitto la Gran Bretagna (leggasi Scozia, solo che ai Giochi si gareggia sotto la Union Jack) con il punteggio di 9-7 nel torneo maschile delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: dopo aver avuto la meglio sui Campioni Olimpici di Pechino 2022 guidati da Niklas Edin, gli azzurri hanno firmato un’altra magia davanti al proprio pubblico e ora incomincia a sognare concretamente in grande. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - ALTRA IMPRESA! L’Italia piega la Gran Bretagna di Mouat e inizia a pensare alle semifinali!

Questa mattina alle Olimpiadi si gioca il match tra Italia e Gran Bretagna nel curling misto.

Luca Rizzoli guida l’Italia nel secondo incontro di qualificazione del curling maschile alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 contro la Gran Bretagna di Bruce Mouat, in una sfida che si preannuncia estremamente intensa e ricca di tensione.

