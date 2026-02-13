Alpaa incontra i piccoli produttori per analizzare la situazione nelle aree rurali

Antonio Macchia, presidente di Alpaa Puglia, ha incontrato i piccoli produttori locali per discutere delle difficoltà nelle zone rurali, causate dal calo di servizi e infrastrutture. Durante l'incontro, si è parlato di come il Piano strategico nazionale per le Aree Interne (Psnai) possa aiutare a rivitalizzare l’agricoltura e sostenere le comunità. In particolare, i produttori hanno sottolineato la mancanza di investimenti e di supporto concreto, elementi che rischiano di far scomparire molte piccole aziende. La strategia mira anche a rafforzare la filiera agroalimentare, come leva fondamentale per fermare lo spopol

Antonio Macchia, presidente di Alpaa: " Le aree interne non vanno accompagnate nel ridimensionamento, ma sostenute in un percorso di rilancio strutturale" Il Piano strategico nazionale per le Aree Interne (Psnai), evoluzione della Snai (Strategia Nazionale Aree interne), agisce anche sulla filiera agroalimentare come principale leva per contrastare lo spopolamento e rilanciare lo sviluppo economico, sociale e culturale dei territori più marginali, integrando risorse, politiche e attori locali per favorire la crescita sostenibile. Per farlo serve una scelta chiara: mettere al centro i piccoli produttori, pilastri economici, sociali e ambientali del territorio.