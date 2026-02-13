Almanova Update to Francesco Manente

Francesco Manente, scomparso 24 anni fa, sarà ricordato nel concerto del 20 febbraio, che quest’anno dedica tutta la serata a lui in occasione dell’anniversario della sua morte.

Sono trascorsi 24 anni dalla scomparsa di Francesco Manente. In quell’anno, il 2002, Amore&Rabbia era alla sua sesta edizione ed il concerto del 20 febbraio sarà la dedicatmo interamente a lui. Il suo disco Dindirinnella è rimasto nel cuore: un vero cult della musica popolare e, soprattutto, un’impronta profonda della nostra cultura, impressa nella memoria collettiva. È un album in cui ogni nota scatena un ricordo e ogni brano racconta la nostra storia calabrese, il suo modo di vivere e di pensare. Nel 2024 è stato portato sul palco di Amore&Rabbia “L’altro Manente: Omaggio a Francesco”, un progetto di Salvatore Summa, amico e collaboratore di Francesco, che insieme agli Almanova Update ha proposto brani inediti di Francesco Manente.🔗 Leggi su Romatoday.it

