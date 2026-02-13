Il 13 febbraio 2026, a Milano, un autobus si è schiantato contro un'auto in via Padova, causando il ferimento di cinque persone. La collisione è avvenuta alle prime ore del mattino, quando l’autobus ha perso il controllo a causa di una frenata improvvisa, probabilmente legata alle strade scivolose per la pioggia intensa che da ore cade nella zona. Un dettaglio che distingue questa vicenda è il fatto che una delle vittime è un bambino di otto anni, rimasto illeso ma molto scossa.

Il 13 febbraio è un venerdì che porta un’energia particolare: non è ancora festa, ma l’aria è più leggera, come se qualcosa stesse per aprirsi. È un giorno che invita a chiudere con eleganza, a sistemare ciò che resta, a preparare il terreno per un fine settimana che promette quiete e possibilità. L’inverno è ancora pieno, ma la luce del mattino sembra più morbida, quasi un preludio. Il venerdì ha bisogno di un segnale di apertura, e la primula è la prima voce della primavera. È una pianta che annuncia senza clamore, che porta un’idea di rinascita ancora timida ma già presente.Simbolismo Un piatto leggero, luminoso, che anticipa la primavera senza tradire l’inverno. 🔗 Leggi su Cibosia.it

© Cibosia.it - Almanacco di Venerdì 13 Febbraio 2026

Approfondimenti su almanacco venerdì

Venerdì 13 febbraio, un giorno come tanti, ma con il suo fascino particolare.

Buongiorno e Buon Venerdì 13 Febbraio 2026!

Ultime notizie su almanacco venerdì

Argomenti discussi: Venerdì 13 febbraio | oroscopo, almanacco e curiosità del giorno; Almanacco del 13 febbraio: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno; Venerdì 13 febbraio - oroscopo, almanacco e curiosità del giorno; 7 Febbraio: oroscopo segno per segno e almanacco.

Venerdì 13 febbraio | oroscopo, almanacco e curiosità del giornoIl 13 febbraio è il 44º giorno del calendario gregoriano. Chi è nato oggi è sensibile e profondo, con una forte inclinazione artistica e una naturale capacità di esprimere emozioni complesse. È una ... trevisotoday.it

Almanacco | Venerdì 13 Febbraio: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giornoKim Jong-nam, fratello maggiore del presidente della Corea del Nord Kim Jong-un, viene assassinato a Kuala Lumpur: ricorrenze, avvenimenti, santo e proverbio del giorno ... firenzetoday.it

Buon Venerdì 13 febbraio | oroscopo, almanacco e curiosità del giorno - facebook.com facebook