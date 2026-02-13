Antonio Bassolino, ex sindaco di Napoli, risponde a Giuseppe Sangiuliano dopo la gaffe sulla sua carica: “Ero sindaco, non governatore”. La confusione è emersa durante la trasmissione di Formigli, dove si discuteva di dissesto idrogeologico dopo l’alluvione di Sarno, un evento che ha causato danni e vittime nel 1998. Bassolino ha chiarito di aver ricoperto il ruolo di primo cittadino, ma mai quello di governatore della regione, sottolineando la differenza tra i due incarichi. La discussione si è concentrata anche sulle responsabilità istituzionali e sulla gestione delle emergenze in Camp

Tempo di lettura: < 1 minuto “ Ieri sera nella trasmissione di Formigli si è parlato anche di dissesto idrogeologico e di Niscemi. Mi viene segnalato che Gennaro Sangiuliano mi ha tirato in ballo come presidente della Regione per la grave alluvione di Sarno, Bracigliano, Siano, Quindici. In verità allora ero sindaco di Napoli e con l’allora presidente della Regione Antonio Rastrelli avevo un positivo rapporto di collaborazione istituzionale”. Lo precisa in un post su Facebook, Antonio Bassolino. “ Proprio come sindaco di Napoli organizzai una rete di soccorsi, tanto che sono poi diventato cittadino onorario di Siano. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Alluvione Sarno, Bassolino risponde alla gaffe di Sangiuliano: “Ero sindaco, non governatore”

Giampaolo Sangiuliano, oggi capogruppo regionale di Fratelli d’Italia, ha fatto una gaffe durante la trasmissione Piazzapulita su La7.

