Allo Spazio incontro del Policlinico arriva l' arte delle Margolfe di Fiumalbo

Da modenatoday.it 13 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’esposizione delle opere delle Margolfe di Fiumalbo ha preso vita allo “Spazio incontro” del Policlinico, portando con sé un’arte fatta di pietre misteriose e volti antichi. Questa mostra, aperta a visitatori di tutte le età, permette di scoprire come le pietre possano proteggere le case e come le storie si nascondano nei dettagli delle sculture. I bambini si divertono a plasmare la propria immaginazione tra le mani, creando nuove figure e racconti. È un’occasione unica per avvicinare l’arte tradizionale alle persone, stimolando curiosità e creatività.

Il servizio comunale, pensato per i bambini ricoverati, ha ospitato il laboratorio dell'artista Davide Santi, che mette al centro le antiche teste in pietra Pietre misteriose che proteggono case, volti antichi che raccontano storie e immaginazione che prende forma tra le mani dei bambini. Nella mattinata di oggi, venerdì 13 febbraio, a "Spazio Incontro", è arrivata l'arte delle Margolfe trasformando l'ospedale in gioco, racconto e creazione. Il servizio del Comune di Modena, attivo nei reparti pediatrici del Policlinico di Modena, ha ospitato, infatti, il laboratorio "Le Margolfe di Fiumalbo", a cura di Davide Santi, artista e margolfaro dell'Appennino modenese.

