Allo Spazio incontro del Policlinico arriva l' arte delle Margolfe di Fiumalbo

L’esposizione delle opere delle Margolfe di Fiumalbo ha preso vita allo “Spazio incontro” del Policlinico, portando con sé un’arte fatta di pietre misteriose e volti antichi. Questa mostra, aperta a visitatori di tutte le età, permette di scoprire come le pietre possano proteggere le case e come le storie si nascondano nei dettagli delle sculture. I bambini si divertono a plasmare la propria immaginazione tra le mani, creando nuove figure e racconti. È un’occasione unica per avvicinare l’arte tradizionale alle persone, stimolando curiosità e creatività.

Il servizio comunale, pensato per i bambini ricoverati, ha ospitato il laboratorio dell’artista Davide Santi, che mette al centro le antiche teste in pietra Pietre misteriose che proteggono case, volti antichi che raccontano storie e immaginazione che prende forma tra le mani dei bambini. Nella mattinata di oggi, venerdì 13 febbraio, a “Spazio Incontro”, è arrivata l’arte delle Margolfe trasformando l’ospedale in gioco, racconto e creazione. Il servizio del Comune di Modena, attivo nei reparti pediatrici del Policlinico di Modena, ha ospitato, infatti, il laboratorio “Le Margolfe di Fiumalbo”, a cura di Davide Santi, artista e margolfaro dell’Appennino modenese.🔗 Leggi su Modenatoday.it Approfondimenti su spazio incontro Allo spazio espositivo Experience arriva la collettiva d'arte contemporanea "Mercante in fiera" Fino al 9 gennaio 2026, lo spazio espositivo Experience di Palermo ospita la collettiva d'arte contemporanea “Metodo Rondine – Educare alla pace”, l'incontro allo Spazio 35 del San Gaetano Martedì 13 gennaio alle 16:30 presso lo Spazio 35 del San Gaetano, l’ufficio Pace, Diritti Umani e Cooperazione Internazionale, insieme a Progetto Giovani, organizza un incontro informativo sui progetti educativi di Rondine Cittadella della Pace. Ultime notizie su spazio incontro Argomenti discussi: La crisi climatica e gli scenari futuri, a Buccinasco il climatologo Luca Mercalli; Space Policy & Skills at regional level - il 19 febbraio nuovo webinar di NEREUS del ciclo Education and training in the Space sector; Associazione Tuttinsieme: donazione al reparto di Pediatria del Policlinico di Modena; Yourban3 Coming Soon, allo Spazio Clip del Frattini la mostra di Fabrizio Bellanca. Treviglio, sold out per Umberto Galimberti: oltre 430 persone a lezione allo Spazio Cinema AnteoLa conferenza sul senso di disorientamento e sull’etica del viandante ha registrato il tutto esaurito allo Spazio Cinema Anteo. Pubblico attento fino all’ultimo minuto e firmacopie finale con il filos ... bergamonews.it Matera, al via la performance Dal grembo del silenzio nasce il primo gesto allo Spazio CasaTeatroMatera, il 13 e 14 febbraio 2026 allo Spazio CasaTeatro la performance Dal grembo del silenzio nasce il primo gesto, prodotta dal Conservatorio Duni nell’ambito del progetto PNRR D.I.A.R.Y. Ingres ... trmtv.it Sabato 14 febbraio ore 19 allo Spazio Popolare Anna Campbell un incontro pubblico con Patrick Konde delegato USB dal titolo "Nuovo Patto europeo per l’immigrazione" https://www.radioincontro.com/allo-spazio-popolare-anna-campbell-il-nuovo-patt - facebook.com facebook