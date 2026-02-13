Allo Spazio incontro del Policlinico arriva l' arte delle Margolfe di Fiumalbo

Le opere delle Margolfe di Fiumalbo arrivano allo “Spazio incontro” del Policlinico, portando pietre misteriose che si usano come protezioni per le case. I volti antichi scolpiti sulle pietre raccontano storie di tempi passati, mentre i bambini danno vita alla loro immaginazione creando nuove forme e figure tra le mani. La mostra offre un’occasione per scoprire un’arte fatta di tradizione e creatività.

Il servizio comunale, pensato per i bambini ricoverati, ha ospitato il laboratorio dell’artista Davide Santi, che mette al centro le antiche teste in pietra Pietre misteriose che proteggono case, volti antichi che raccontano storie e immaginazione che prende forma tra le mani dei bambini. Nella mattinata di oggi, venerdì 13 febbraio, a “Spazio Incontro”, è arrivata l’arte delle Margolfe trasformando l’ospedale in gioco, racconto e creazione. Il servizio del Comune di Modena, attivo nei reparti pediatrici del Policlinico di Modena, ha ospitato, infatti, il laboratorio “Le Margolfe di Fiumalbo”, a cura di Davide Santi, artista e margolfaro dell’Appennino modenese.🔗 Leggi su Modenatoday.it

