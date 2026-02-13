Allo Spazio incontro del Policlinico arriva l' arte delle Margolfe di Fiumalbo

Da modenatoday.it 13 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le opere delle Margolfe di Fiumalbo arrivano allo “Spazio incontro” del Policlinico, portando pietre misteriose che si usano come protezioni per le case. I volti antichi scolpiti sulle pietre raccontano storie di tempi passati, mentre i bambini danno vita alla loro immaginazione creando nuove forme e figure tra le mani. La mostra offre un’occasione per scoprire un’arte fatta di tradizione e creatività.

Il servizio comunale, pensato per i bambini ricoverati, ha ospitato il laboratorio dell’artista Davide Santi, che mette al centro le antiche teste in pietra Pietre misteriose che proteggono case, volti antichi che raccontano storie e immaginazione che prende forma tra le mani dei bambini. Nella mattinata di oggi, venerdì 13 febbraio, a “Spazio Incontro”, è arrivata l’arte delle Margolfe trasformando l’ospedale in gioco, racconto e creazione. Il servizio del Comune di Modena, attivo nei reparti pediatrici del Policlinico di Modena, ha ospitato, infatti, il laboratorio “Le Margolfe di Fiumalbo”, a cura di Davide Santi, artista e margolfaro dell’Appennino modenese.🔗 Leggi su Modenatoday.itImmagine generica

Allo spazio espositivo Experience arriva la collettiva d'arte contemporanea "Mercante in fiera"

Fino al 9 gennaio 2026, lo spazio espositivo Experience di Palermo ospita la collettiva d'arte contemporanea

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Allo Spazio incontro del Policlinico arriva l'arte delle Margolfe di Fiumalbo; La crisi climatica e gli scenari futuri, a Buccinasco il climatologo Luca Mercalli; Spazi Sonori – settimana dedicata alla composizione elettronica e allo spazio; Associazione Tuttinsieme: donazione al reparto di Pediatria del Policlinico di Modena.

IL VIAGGIO DEL PRODUTTORE: doppio appuntamento allo Spazio Scena con Carlo Degli Esposti e Antonietta De Lillopoliticamentecorretto.com - IL VIAGGIO DEL PRODUTTORE: doppio appuntamento allo Spazio Scena con Carlo Degli Esposti e Antonietta De Lillo ... politicamentecorretto.com

Materia, colore e fotografia in dialogo allo Spazio Merlo di RomaAllo Spazio Merlo di Roma, una doppia mostra fa dialogare le opere di Antonia Leonardi con le fotografie di Raffaella Franci ... exibart.com