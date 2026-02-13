Allevamenti sospetti Lav firma un esposto | Animali maltrattati

Lav ha presentato un esposto dettagliato sugli allevamenti sospetti tra San Giorgio a Colonica e Paperino, ai margini di Castelnuovo, denunciando maltrattamenti e violazioni delle norme di macellazione. Secondo quanto riferiscono fonti investigative, le aree recintate sono state trovate non solo come laboratori abusivi, ma anche come veri e propri cucine a cielo aperto, dove si notano pozze di sangue di anatre, galline e oche uccise, con pentoloni di riso e grandi quantità di pietanze pronte per essere distribuite.

Allevamenti di animali da cortile maltrattati e macellazioni fuori da ogni norma: ma non solo perché quelle aree recintate tra San Giorgio a Colonica e Paperino, ai margini di Castelnuovo, sarebbero state usate anche come cucine a cielo aperto, tra pozze di sangue di anatre, galline e oche uccise e spennate, con pentoloni di riso e grandi quantità di altre pietanze, pronte per essere smistate. La segnalazione di fattorie irregolari, gestite da cinesi, è stata raccolta nelle settimane scorse dall’associazione Lav sede di Prato, grazie a foto e video condivisi da un cittadino. "Siamo a conoscenza della situazione da inizio del mese di dicembre – racconta Cristiano Giannessi, responsabile pratese della Lav – perché ci è stata segnalata da un cittadino. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Allevamenti sospetti. Lav firma un esposto: "Animali maltrattati" Paolo Sodi al fianco di Lav: "Gli animali rinchiusi vivono in un limbo" Catania, maxi controllo a San Giovanni Galermo: droga, allacci abusivi e animali maltrattati A San Giovanni Galermo, a Catania, si è svolto un ampio controllo della Polizia di Stato, mirato a rafforzare la sicurezza del quartiere. Contenuti correlati Argomenti discussi: Allevamenti sospetti. Lav firma un esposto: Animali maltrattati. Cuccioli prigionieri in un camper A Torino abbai soffocati dietro i vetri: segnalazioni, sospetti di commercio illegale e nessun intervento risolutivo. Da settimane, in via Francesco Denza, nel quartiere Aurora di Torino, alcuni cuccioli di chihuahua sarebbero - facebook.com facebook