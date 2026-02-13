Allerta meteo chiudono le scuole nel salernitano | l' elenco dei Comuni

Per il peggioramento delle condizioni meteo, i sindaci di diversi comuni del Salernitano hanno deciso di chiudere le scuole domani, 14 febbraio 2026. La Protezione Civile ha emesso un’allerta rossa per forti piogge e vento forte, che ha spinto le autorità locali a intervenire rapidamente. Alcuni amministratori hanno anche disposto la sospensione dei servizi pubblici e invitato i cittadini a restare a casa. La decisione mira a tutelare studenti e residenti dai rischi legati alle condizioni meteo avverse.

Alcuni sindaci anche della provincia di Salerno hanno firmato ordinanze per disporre la chiusure delle scuole (ma non solo) nella giornata di domani (14 febbraio 2026) Le scuole saranno chiuse a: Angri (dove resteranno chiuse anche la villa comunale e il cimitero), Cava de' Tirreni, Amalfi, Maiori, Minori. A Tramonti resteranno chiusi il cimitero e la villa comunale, dal momento che le scuole sono già chiuse normalmente di sabato. A Vietri sul Mare è stata disposta la chiusura del litorale, del cimitero e della villa.