Questa notte, mentre sfoglio un articolo di Heather Kelly sul Washington Post, mi colpisce la domanda sui rischi di affidarsi troppo all’intelligenza artificiale. Kelly scrive che psicologi, aziende e utenti si trovano di fronte a una contraddizione: usano i chatbot per affrontare problemi personali, ma spesso non si rendono conto delle implicazioni. Sono tra le persone che, come me, hanno conversato a lungo con ChatGPT, anche di notte, senza sapere cosa potrebbe succedere a lungo termine.

Questa notte leggo un articolo di Heather Kelly del Washington Post sul fatto che sempre più persone parlano con i chatbot anche per questioni personali (io sono tra queste, lunghe chiacchierate notturne). Alcune usano i chatbot come psicologo, allarme, altri si innamorano, altro allarme, e via allarmando. Nel pezzo si sottolinea una preoccupazione ricorrente, il rischio di attaccamento, la sostituzione di relazioni umane, la dipendenza da un interlocutore artificiale. C’è anche molta letteratura scientifica sul tema delle relazioni con agenti conversazionali, dove si osserva che le persone tendono a confidarsi di più e a sviluppare familiarità quando percepiscono continuità, assenza di giudizio e disponibilità costante (gli studi sono innumerevoli al riguardo). 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Allarme sui legami con l’AI. Intervista a ChatGPT: "Psicologi, aziende e utenti: la contraddizione è vostra"

Approfondimenti su allarme legami

Recenti studi di sicurezza informatica segnalano che alcune estensioni Chrome stanno sottraendo chat e dati sensibili di circa 900.

Así es un BROTE PSICÓTICO inducido por CHAT GPT | Psicóloga analiza el caso Kendra

Ultime notizie su allarme legami

Argomenti discussi: Boom di tumori a colon, pancreas e polmoni: allarme under 50; I legislatori indagano sulla FFA nazionale sui legami con il Partito comunista cinese e sui programmi DEI; Video. Vertice Ue: Avanti su mercato unico, anche non a 27, dicono leader; Gaza, tregua solo sulla carta: raid, demolizioni e l’allarme Onu sul crimine collettivo.

UNO4. . #Sardegna, #Argentina. Legami storici e futuro Una delegazione di giovani sardi ha visitato l'Argentina per rafforzare i legami storici e progettare il futuro, in vista della riunione della Consulta regionale per l'emigrazione. Questo incontro valorizza - facebook.com facebook