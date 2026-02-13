All the world’s a stage la mostra dell' artista ghanese Ishmael Armarh

All the world’s a stage diventa la chiave di lettura dell’universo visivo di Ishmael Armarh. Se tutto il mondo è un palcoscenico, allora ogni presenza è attore, ogni gesto è parte di una regia, ogni colore costruisce una scena. È in questa dimensione teatrale che lo spettatore viene accolto: uno spazio che avvolge lo sguardo e lo conduce dentro un racconto, trasformando la visione in esperienza. Le opere non si limitano a rappresentare un evento o un’azione compiuta: mettono in scena situazioni sospese, frammenti di un immaginario che si offre allo spettatore con naturalezza, chiedendo tempo, attenzione, immersione.🔗 Leggi su Romatoday.it

Ishmael Armarh, artista ghanese, espone la sua mostra personale

A Termoli apre una mostra dedicata a Zehra Dogan, l'artista curda.

