Alfonso Flostergher, 44 anni, dipendente di un albergo in Valle d’Aosta, è stato salvato dalla valanga che lo ha travolto ieri sopra Gressoney-La-Trinité, grazie a una bolla d’aria che ha permesso di comunicare con i soccorritori. Alfonso ha chiamato aiuto gridando “Sto soffocando, sto soffocando”, e questa testimonianza, unica nel suo genere, ha permesso di localizzare rapidamente la sua posizione. I soccorsi lo hanno trovato con una temperatura corporea di 27 gradi, dopo ore di ricerche sotto la neve.

Milano – Attimi drammatici. E quel grido disperato: “Sto soffocando, sto soffocando”. Il milanes e Alfonso Flostergher, 44 anni, dipendente di un albergo in Valle d’Aosta ha vissuto momenti di terrore ieri, quando è stato travolto da una valanga sopra Gressoney-La-Trinité. Il 44enne stava facendo una passeggiata su un sentiero innevato quando improvvisamente si è ritrovato sepolto sotto un metro e mezzo di neve. Valanga a Gressoney-La-Trinite', una persona estratta viva dalla neve Il milanese è riuscito a chiamare con il telefono il 112 grazie ad una bolla d'aria che si era formata in mezzo alla slavina, tra la testa e le braccia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Alfonso, salvato dalla valanga: trovato con una temperatura corporea di 27 gradi. Allerta i soccorsi grazie a una bolla d’aria: "Sto soffocando”

Alfonso Flostergher, il 44enne di Milano che lavora in un albergo in Valle d’Aosta, ha rischiato di soffocare ieri pomeriggio dopo essere stato travolto da una piccola valanga di neve mentre stava camminando in un sentiero montano.

