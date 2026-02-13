Alessandro Baudo figlio di Pippo dice la sua sull' eredità ho delegato tutto al mio avvocato

Alessandro Baudo, figlio di Pippo, ha deciso di parlare dell’eredità del padre, spiegando di aver affidato tutto al suo avvocato. La motivazione viene da un senso di tutela nei confronti delle questioni legali e delle proprietà di famiglia, che ammontano a circa 10 milioni di euro. In un’intervista, ha anche menzionato i ritardi nelle pratiche italiane e il rapporto complicato con la sorella Tiziana, aggiungendo dettagli sulla gestione della situazione patrimoniale.

Parla il figlio di Pippo Baudo sulla vicenda dell’eredità contesa. Alessandro Baudo, figlio di Pippo Baudo scomparso lo scorso 16 agosto, ha spiegato cosa sta accadendo con l’eredità. Si è lamentato della lunga burocrazia italiana e per questo ha anche affidato tutto al suo avvocato. Dopotutto Alex abita in Australia, molto lontano, e in Italia c’è la sorella Tiziana a tenere tutto sotto controllo. Alex apre anche all’opportunità di rientrare in Italia per stare vicino a suo padre. L’eredità del conduttore Sul testamento di Pippo Baudo si è discusso a lungo. L’eredità che lascia il conduttore televisivo è un patrimonio di circa 10 milioni di euro, suddivisi tra i due figli e l’assistente personale. 🔗 Leggi su Virgilio.it

